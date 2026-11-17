BGN Ungkap Modus Penipuan Mitra SPPG, Pelaku Minta Uang Berkedok Verifikasi Dapur

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mengimbau seluruh mitra dan calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan BGN melalui surat elektronik atau email palsu.

Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menjelaskan bahwa pelaku mengirimkan email kepada mitra dengan informasi bahwa dapur mereka sedang dalam proses verifikasi dan validasi serta akan segera dibuka.

Namun, proses tersebut disertai permintaan pembayaran uang administrasi dalam jumlah tertentu atau kewajiban melengkapi peralatan dapur yang harus dibeli melalui pihak yang menghubungi mereka.

“BGN mengingatkan para mitra agar berhati-hati terhadap surat atau email yang mengatasnamakan BGN, khususnya yang meminta sejumlah uang dengan dalih mempercepat proses administrasi, verifikasi, maupun pembukaan dapur SPPG. BGN tidak pernah meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apa pun untuk setiap proses pelayanan administrasi,” ujar Tysa, Selasa (17/11/2026).

Dalam praktiknya, pelaku menggunakan dokumen yang menyerupai surat resmi BGN, lengkap dengan kop surat dan barcode tanda tangan pejabat, untuk meminta sejumlah uang dengan dalih proses administrasi dan verifikasi SPPG.

Pelaku juga meminta calon mitra membeli sejumlah perlengkapan dapur, seperti ompreng dan peralatan lainnya, melalui pihak yang menawarkan bantuan tersebut.