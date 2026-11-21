WN Rusia Buronan Interpol Kasus Penipuan Diamankan saat Masuk Bali

BADUNG - Kantor Imigrasi Ngurah Rai menolak masuk seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Rusia berinisial IG di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Bali. IG merupakan subjek Red Notice Interpol yang dicari terkait kasus dugaan penggelapan dana dan penipuan dengan kerugian sebesar 5,7 juta Ruble atau sekitar Rp1,3 Miliar.

“Kasus IG menunjukkan pentingnya sinergi antar instansi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di pintu masuk wilayah Indonesia. Kami berupaya untuk terus memperkuat pengawasan keimigrasian melalui sinergi dengan seluruh instansi terkait.” ujar Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Muhamad Novyandri, Sabtu (21/11/2026).

Kasus ini bermula ketika Imigrasi Ngurah Rai menerima laporan dari surat resmi Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri terkait seorang WN Rusia yang terdeteksi sebagai Red Notice Interpol sedang dalam perjalanan menuju ke Bali.

Petugas Imigrasi kemudian melakukan penjemputan terhadap yang bersangkutan yang mendarat dengan penerbangan QZ247 dari Phuket, Thailand. Setelah dilakukan pemeriksaan dan verifikasi lanjutan, IG diserahterimakan kepada Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) dengan tetap berkoordinasi dengan Divhubinter Mabes Polri dan Perwakilan Federasi Rusia.

Setelah rangkaian pemeriksaan dan koordinasi antar instansi, IG dideportasi dengan penerbangan SU297 tujuan Moskow, Rusia didampingi pengawasan oleh Pusat Informasi Nasional (NCB) Interpol Kementerian Dalam Negeri Rusia.

Penanganan kasus ini turut mendapat apresiasi dari Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, Sergey Tolchenov, yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi atas kerja sama dan bantuan dalam penangkapan WN Rusia yang masuk dalam daftar buronan internasional