Gaji Rp49 Juta dan Bonus Rp163 Juta Umpan Rekrut WNI Jadi Tentara Rusia

BOGOR – Tawaran penghasilan puluhan juta rupiah menjadi umpan dalam perekrutan warga negara Indonesia (WNI) untuk dijadikan tentara bayaran Rusia. Sebanyak 22 pria diduga terjebak dalam praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tersebut.

Mereka dijanjikan bonus penandatanganan kontrak sebesar USD10.000 atau sekitar Rp163 juta. Selain itu, gaji bulanan yang ditawarkan mencapai USD3.000 atau setara Rp49 juta.

Namun, pekerjaan sebenarnya baru diketahui setelah mereka dikumpulkan di sebuah penginapan di Bogor.

Kapolres Bogor AKBP Arfan Zulkan Sipayung menjelaskan, perekrutan dilakukan melalui media sosial. Para korban awalnya ditawari pekerjaan di bidang konstruksi, pertanian buah, dan sejumlah profesi lainnya.

Namun, setelah tiba di Bogor, mereka justru diberi tahu mengenai tujuan sebenarnya. Para korban ternyata dipersiapkan untuk diberangkatkan ke Rusia sebagai tentara bayaran.