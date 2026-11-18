18 WNA di Bali Dideportasi, Salahgunakan Izin hingga Terlibat Prostitusi

BADUNG — Sebanyak 18 warga negara asing (WNA) di Bali dideportasi periode 9 hingga 13 November 2026. Belasan WNA tersebut dipulangkan setelah terbukti melakukan berbagai pelanggaran keimigrasian, mulai dari penyalahgunaan izin tinggal, pelanggaran ketentuan dokumen perjalanan, hingga melebihi batas waktu izin tinggal (overstay).

Salah satunya pria asal Australia berinisial NDM. Ia Pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Investor, namun kedapatan bekerja di luar peruntukan izin tinggalnya. NDM bekerja sebagai konsultan visa pada agen milik istrinya.

Aktivitasnya dibuktikan melalui temuan kartu nama pemasaran. NDM akhirnya dideportasi pada Kamis 12 November dan diusulkan masuk dalam daftar penangkalan.

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Muhammad Novyandri, menegaskan, terus memperketat pengawasan keimigrasian untuk mendeteksi dan menindak setiap pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Berbagai pelanggaran yang kami temukan menunjukkan bahwa pengawasan keimigrasian tidak hanya berfokus pada kesesuaian aktivitas WNA terhadap izin tinggalnya, tetapi juga mencakup ketertiban administrasi dari dokumen perjalanan yang digunakan. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan dan mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Novyandri, Senin 16 November 2026.

Selain NDM, petugas juga mendeportasi lima warga negara Nigeria karena terlibat dalam aktivitas prostitusi dan melakukan overstay. Deportasi terhadap mereka dilakukan dalam dua tahap, yakni tiga orang pada Selasa 10 November dan dua orang lainnya pada Jumat 13 November.

Penindakan serupa juga dilakukan terhadap dua orang yang diketahui memiliki kewarganegaraan ganda Indonesia dan Australia. Berdasarkan data perlintasan, keduanya masuk ke wilayah Indonesia menggunakan paspor Indonesia.