Jual Peci Keliling, 3 WNA Pakistan Ditangkap Petugas

JAKARTA – Tiga warga negara asing (WNA) asal Pakistan ditangkap petugas pada Selasa 3 November 2026 di Kampung Sukamaju, Desa Kadu Agung Timur, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten.

Penangkapan dilakukan lantaran mereka diduga menyalahgunakan izin tinggal dengan berjualan peci dan kaligrafi secara keliling di sejumlah wilayah Banten.

Kepala Kantor Imigrasi Serang, I Gusti Agung Komang Artawan, menyatakan ketiganya mengantongi izin tinggal untuk pekerja jarak jauh (remote worker) dan pra-investasi yang diduga tidak sesuai dengan aktivitas mereka selama berada di Indonesia.

Tiga WNA tersebut berinisial MI, MAJ, dan MJ. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, MI dan MJ merupakan pemegang izin tinggal terbatas remote worker, sedangkan MAJ menggunakan izin tinggal pra-investasi.

I Gusti menjelaskan, pengungkapan kasus ini bermula dari informasi yang disampaikan dalam rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) pada 26 Oktober 2026 mengenai keberadaan seorang WNA yang berjualan peci dari rumah ke rumah di Kota Serang.