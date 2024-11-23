Advertisement
HOME NEWS BALI

Seorang Warga India Dideportasi Usai Buat Onar di Bali

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |10:11 WIB
JAKARTA – Kementerian Imigrasi melalui Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar mendeportasi WNA di Bali, yakni seorang pria warga negara India berinisial VBM (23). Hal ini dilakukan lantaran VBM melakukan pelanggaran keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Ayat 1 Jo. 78 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dalam ketentuan Pasal 78 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.

"VBM pertama kali tiba di Indonesia pada 19 April 2024 melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan menggunakan Visa on Arrival (VoA). Ia kemudian memperpanjang izin tinggalnya, namun izin tersebut telah berakhir pada 17 Juni 2024, membuatnya tinggal di Indonesia lebih dari 60 hari tanpa izin yang sah, tepatnya selama 91 hari," kata Kepala Rudenim Denpasar Gede Dudy Duwita, Sabtu (23/11/2024).

Selain melanggar aturan keimigrasian terkait overstay, VBM juga mengaku kehilangan paspornya sekitar dua bulan yang lalu saat berada di Uluwatu. Namun, sambungnya, VBM tidak melaporkan kehilangan tersebut ke pihak berwenang karena takut akan konsekuensi hukum yang bisa timbul.

Sedianya, VBM tinggal sendiri di sebuah vila di Jalan Pantai Batu Mejan, Canggu, Kecamatan Kuta Utara selama hidup di Bali. VBM menghidupi dirinya dari tabungan pribadi serta kegiatan trading saham India.

Dudy berkata, VBM diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Kuta Utara setelah dilaporkan oleh pihak pemilik vila, restoran, dan rental motor karena tidak dapat membayar tagihan sewa yang telah jatuh tempo pada 16 September 2024.

"Ia menjanjikan untuk membayar setelah mentransfer uang dari rekening bank India melalui temannya, namun proses transfer terhambat akibat hari libur nasional. Akibat pelanggaran yang dilakukan, VBM tidak hanya melanggar pasal terkait izin tinggal, tetapi juga telah mengganggu ketertiban umum," tutur Dudy.

 

Halaman:
1 2 3
      
Topik Artikel :
Bali WN India Overstay Wna
