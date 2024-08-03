Usai Terlibat Kecelakaan di Tabanan, Dua WN Rusia Mengamuk

BALI - Dua orang Warga Negara Asing (WNA) asal Rusia mengamuk di Desa Candikuning, Bedugul, Tabanan, Bali. Keduanya diamankan warga usai terlibat kecelakaan.

Kejadian tersebut terjadi akibat bule yang mengendarai mobil ugal-ugalan, lalu menabrak pengendara mobil yang datang dari arah berlawanan.Kapolres Tabanan AKBP Chandra C. Kesuma mengatakan bahwa kedua WNA tersebut turun dari mobil dan langsung mengamuk usai terlibat kecelakaan.

Dalam video yang beredar, dua WNA yakni Georgii Shabalin dan pasangannya Bezmenova Nadezhda terekam kamera warga dengan Georgii terlihat berteriak histeris di pinggir jalan. Sementara Bezmenova meniup alat musik yang terbuat dari kerang.

Tampak polisi yang berusaha menenangkan Georgii juga terlihat tidak dihiraukan oleh WNA tersebut. "Polisi sudah mengamankan kedua WNA tersebut dan menggeledah mobilnya dan ditemukan beberapa obat yakni tiga botol Ketamine HCI 100 mg, satu botol ketanaest (ketamine hci 100 mg), setengah kemasan kertas paper (kertas rokok) merek Radja Mas," ujarnya, Sabtu (3/8/2024).

Selain itu barang bawaan yang ditemukan di dalam kantong tas beludru warna cokelat milik WNA Rusia itu yakni 13 botol rape berbagai merek yang dikemas dalam botol plastik, uang mainan dalam bentuk dolar Rusia dan 15 buah kepingan bitcoin.