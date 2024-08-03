Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS BALI

Usai Terlibat Kecelakaan di Tabanan, Dua WN Rusia Mengamuk

I Wayan Diana Putra , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |07:42 WIB
Usai Terlibat Kecelakaan di Tabanan, Dua WN Rusia Mengamuk
WNA Rusia diamankan usai mengamuk di Tabanan (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

BALI - Dua orang Warga Negara Asing (WNA) asal Rusia mengamuk di Desa Candikuning, Bedugul, Tabanan, Bali. Keduanya diamankan warga usai terlibat kecelakaan. 

Kejadian tersebut terjadi akibat bule yang mengendarai mobil ugal-ugalan, lalu menabrak pengendara mobil yang datang dari arah berlawanan.Kapolres Tabanan AKBP Chandra C. Kesuma mengatakan bahwa kedua WNA tersebut turun dari mobil dan langsung mengamuk usai terlibat kecelakaan.

Dalam video yang beredar, dua WNA yakni Georgii Shabalin dan pasangannya Bezmenova Nadezhda terekam kamera warga dengan Georgii terlihat berteriak histeris di pinggir jalan. Sementara Bezmenova meniup alat musik yang terbuat dari kerang.

Tampak polisi yang berusaha menenangkan Georgii juga terlihat tidak dihiraukan oleh WNA tersebut.  "Polisi sudah mengamankan kedua WNA tersebut dan menggeledah mobilnya dan ditemukan beberapa obat yakni tiga botol Ketamine HCI 100 mg, satu botol ketanaest (ketamine hci 100 mg), setengah kemasan kertas paper (kertas rokok) merek Radja Mas," ujarnya, Sabtu (3/8/2024).

Selain itu barang bawaan yang ditemukan di dalam kantong tas beludru warna cokelat milik WNA Rusia itu yakni 13 botol rape berbagai merek yang dikemas dalam botol plastik, uang mainan dalam bentuk dolar Rusia dan 15 buah kepingan bitcoin.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/337/3139548/deportasi-6xsk_large.jpg
170 WNA dari Benua Afrika Terancam Dideportasi dari Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/244/3088779/viral-x7pf_large.jpg
Seorang Warga India Dideportasi Usai Buat Onar di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/338/3078192/wna-4819_large.jpg
Sering Bikin Onar di Apartemen Jakarta, 7 WNA Dideportasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/338/3063272/ilustrasi-LnxV_large.jpg
WNA Asal Yaman Ditemukan Meninggal Dunia dalam Kamar Mandi Kontrakan di Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/406/3037603/2_wna_diduga_pelaku_gendam_beraksi_di_rumah_warga-p6dI_large.JPG
Viral 2 WNA Diduga Pelaku Gendam Kabur Diteriaki Warga, Begini Caranya Beraksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/340/2985738/ditangkap-imigrasi-wna-ilegal-terancam-5-tahun-penjara-iuh3VWYluG.jpg
Ditangkap Imigrasi, WNA Ilegal Terancam 5 Tahun Penjara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement