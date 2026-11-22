Perang Global Picu Eksodus WNA ke Indonesia, Imigrasi Dorong Penguatan UU Keimigrasian

JAKARTA - Dirjen Imigrasi, Hendarsam Marantoko mengatakan, pihaknya akan menggelar diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD) dan uji publik terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Keimigrasian pada pekan ini. Langkah tersebut dilakukan menyusul situasi global yang semakin rentan akibat konflik dan perang di berbagai negara.

Hal itu disampaikan Hendarsam usai peluncuran program Pasporia (Paspor Ceria) di kawasan Car Free Day (CFD) Sudirman-MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (22/11/2026).

"Bagaimana saat ini situasi global sangat-sangat rentan, banyak terjadi perang dan kita harus antisipasi hal tersebut karena sebagaimana kita ketahui banyak negara-negara konflik," kata Hendarsam.

Menurut dia, penguatan aturan melalui RUU Keimigrasian diperlukan untuk mengantisipasi berbagai dampak konflik global. Salah satunya potensi eksodus warga negara asing (WNA) dari negara-negara yang dilanda konflik ke Indonesia.