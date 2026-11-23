Gereja Ortodoks Rusia Desak Penggemar dan Pemain Gim GTA 6 untuk Segera Bertobat

MOSKOW - Seorang pejabat Gereja Ortodoks Rusia mendesak para penggemar gim Grand Theft Auto VI (GTA 6) untuk bertobat dan meninggalkan permainan video yang sangat populer tersebut. Ia menyebut gim itu sebagai suatu "kejahatan" yang nyata dan menyarankan para pemain untuk mengabdikan diri pada kegiatan yang lebih bermanfaat.

Peringatan ini muncul tepat setelah GTA 6 dirilis pada 19 November, mengakhiri penantian selama 13 tahun sejak versi sebelumnya. Dikembangkan oleh Rockstar Games, gim yang ditujukan khusus untuk orang dewasa ini kembali berlatar di Vice City—sebuah versi fiktif dari Miami—di mana dua karakter utama yang merupakan penjahat, Lucia Caminos dan Jason Duval, menelusuri dunia kriminal di negara bagian fiktif Leonida, Amerika Serikat.

Hieromonk Makary (Mark Simonovich Markish), kepala departemen hubungan masyarakat dan media di keuskupan Ivanovo-Voznesensk, mengatakan kepada radio Govorit Moskva pada hari Jumat bahwa permainan-permainan ini menimbulkan “banyak kebodohan, dosa, dan kerugian” bagi para pemain maupun orang-orang di sekitar mereka.

“Gereja Ortodoks menyerukan kepada mereka untuk bertobat,” ujarnya, sebagaimana dilansir RT. Dia mendesak orang-orang untuk “meninggalkan omong kosong ini” dan beralih kepada “hal-hal yang nyata, penting, dan bermakna.”

“Entah seseorang menjadi presiden Akademi Ilmu Pengetahuan atau seorang ibu yang membesarkan dua anak, prinsipnya tetap sama—jauhi kejahatan dan lakukanlah kebaikan. Permainan-permainan ini jelas merupakan suatu kejahatan.”

GTA 6 telah menjadi semacam perayaan sekuler bagi para pemain gim di seluruh dunia. Rockstar melaporkan rekor penjualan sebanyak 32,5 juta kopi bahkan sebelum peluncuran, dengan estimasi pendapatan global mencapai USD3,79 miliar hanya pada hari pertama—hampir lima kali lipat dari pendapatan hari peluncuran GTA V pada tahun 2013. Kegemparan ini bahkan merambah ke lingkungan kerja; para penggemar mengatur jadwal liburan, mengajukan cuti, atau bahkan mempertimbangkan untuk mengambil cuti sakit demi menjelajahi Vice City tanpa gangguan.