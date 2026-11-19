Ngaku Liburan ke Thailand, 2 WNI Diduga Hendak Jadi Tentara Bayaran di Rusia

JAKARTA - Imigrasi Bandara Juanda, Surabaya, menggagalkan keberangkatan dua warga negara Indonesia (WNI) yang diduga hendak menjadi tentara bayaran di Rusia. Saat diperiksa, keduanya mengaku akan berlibur ke Thailand melalui Singapura, setelah menerima tawaran pekerjaan di Rusia melalui Facebook.

Kepala Kantor Imigrasi Juanda, Agus Winarto, menjelaskan bahwa kecurigaan petugas bermula dari ketidaksesuaian keterangan perjalanan serta ditemukannya riwayat pembatalan tiket pada 7 November 2026.

Dalam pemeriksaan lanjutan, kedua WNI tersebut mengaku memperoleh tawaran pekerjaan sebagai petugas keamanan (security) di Rusia. Namun, bukti komunikasi dengan pihak perekrut justru menunjukkan indikasi pekerjaan yang berkaitan dengan aktivitas militer.

"Awalnya mereka mengaku hendak berwisata ke Thailand selama sepuluh hari. Namun, setelah kami dalami, ternyata tujuan sebenarnya adalah Rusia. Dari komunikasi yang ditunjukkan, terdapat indikasi bahwa tawaran pekerjaan tersebut mengarah pada perekrutan tentara bayaran," kata Agus, Kamis (19/11/2026).

Atas temuan tersebut, petugas menunda keberangkatan kedua WNI melalui mekanisme Not OK to Board. Keduanya kemudian diserahkan kepada Satgas PAM dan selanjutnya kepada Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Sementara itu, Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming penghasilan besar, terutama yang ditawarkan melalui media sosial.