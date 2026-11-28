Kronologi Lengkap Dugaan Pengeroyokan Siswi di Malang hingga Meninggal

MALANG - Dugaan pengeroyokan terhadap Silva Nur Intania Putri (17), siswi kelas XII salah satu SMAN di Kota Malang, diduga telah direncanakan para terduga pelaku. Korban awalnya dijemput dua temannya berinisial SP (16) dan IDH (16) di rumahnya pada Rabu malam, 25 November 2026 sekitar pukul 20.00 WIB.

"Pada hari Rabu tanggal 25 November 2026 sekira pukul 19.30 WIB, korban dijemput oleh dua pelaku ABH (anak berhadapan dengan hukum) atas nama SP dan saudari IDH di rumahnya untuk diajak ke TKP Jalan Bulan Terang Utama, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang dengan cara berboncengan naik sepeda motor tiga," kata Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setiyo Pambudi Sukarno di Polresta Malang Kota, Jumat (27/11/2026).

Sesampainya di lokasi sekitar pukul 20.00 WIB, saat korban masih berada di atas sepeda motor, tangannya ditarik oleh pelaku ABH berinisial CAN dan WRLI yang sebelumnya sudah berada di lokasi. Selanjutnya, korban dipukuli dengan tangan kosong berkali-kali hingga tersungkur. Saat korban tersungkur, kedua ABH tersebut masih terus memukuli dan menendangnya.

"Pada saat keadaan korban terengah-engah, para pelaku ABH ini menanyai korban namun korban terus berbelit-belit dan pelaku ABH saudari SP langsung menamparnya serta pelaku ABH lainnya mengejek korban," tuturnya.

Ketika korban tiba-tiba lemas dan tidak sadarkan diri, para pelaku ABH langsung membawanya ke rumah salah satu pelaku, yakni SP. Mereka kemudian berusaha menyadarkan korban dengan mengoleskan minyak kayu putih ke tubuhnya. Selanjutnya, korban sempat diperiksa napasnya sebelum akhirnya dibawa oleh para terduga pelaku ke Rumah Sakit (RS) Lavalette.