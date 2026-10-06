Kondisi Terkini Aktivis BEM UI Hafidz Hernanda Usai Diduga Dikeroyok OTK

JAKARTA - Koordinator Sosial dan Politik BEM UI, Hafidz Hernanda, yang diduga dikeroyok orang tak dikenal (OTK) di wilayah Tebet, Jakarta Selatan, pada Minggu, 4 Oktober 2026 mengalami luka cukup parah. Saat ini, ia masih menjalani perawatan di rumah sakit.

Wakil Ketua BEM UI, Fathimah Azzahra, mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan memang terdapat beberapa luka memar dan cedera kepala.

"Kita ada beberapa hasil pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan forensik yang sudah dilakukan oleh dokter-dokter di RS Tebet dan juga di RS UI," kata Fathimah di Polda Metro Jaya, Selasa (6/10/2026).

Namun, kata Fathimah, dalam pemeriksaan yang paling baru, kondisi kepala dari pria yang akrab disapa Bapis itu sudah cukup membaik.

"Tinggal memar-memar di area wajah lainnya dan juga ternyata ada beberapa lecet-lecet di kaki dan juga di punggung," ujarnya.