Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

BEM UI Ungkap Kronologi Hafidz Hernanda Diserang OTK di Tebet

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 06 Oktober 2026 |16:10 WIB
BEM UI Ungkap Kronologi Hafidz Hernanda Diserang OTK di Tebet
Koordinator Sosial dan Politik BEM UI, Hafidz Hernanda (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), mengungkap kronologi kasus dugaan pengeroyokan yang menimpa Koordinator Sosial dan Politik BEM UI, Hafidz Hernanda atau kerap disapa Bapis, di wilayah Tebet, Jakarta Selatan, pada Minggu 4 Oktober 2026.

Wakil Ketua BEM UI, Fathimah Azzahra, mengungkapkan peristiwa tersebut terjadi saat Hafidz hendak pulang setelah melakukan konsolidasi di wilayah Tebet. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba orang tak dikenal (OTK) melakukan penyerangan hingga mengancam pembunuhan.

“Pada hari Minggu, 4 Oktober 2024, pada waktu yang diestimasikan sebagai 23.50 WIB, dalam perjalanan pulangnya usai konsolidasi, teman kami Hafiz yang kerap kami panggil Bapis, yang mengendarai sepeda motor menjadi korban tindak kekerasan, penganiayaan, pencurian, dan ancaman pembunuhan oleh orang tak dikenal (OTK) di Jalan Tebet Barat Dalam IX Nomor 21,” kata Fathimah di Polda Metro Jaya, Selasa (6/10/2026).

Atas peristiwa tersebut, Fathimah menyebut Bapis mengalami cedera kepala, luka lebam, dan luka robek di area bibir.

Pada kesempatan yang sama, Legal Consultant BEM UI, Adiluhung, mengatakan saat Bapis hendak pulang, tiba-tiba motor yang dikendarainya ditendang oleh OTK. Namun, pelaku dalam hal ini tidak mengambil motor korban, melainkan memukuli korban dan merampas ponselnya.

“Setelah menendang motor Bapis, pelaku justru memilih untuk memukuli Saudara Bapis. Tidak ada upaya dari pelaku untuk mengambil motor atau barang berharga lainnya. Pelaku baru bergerak untuk mengambil handphone Bapis setelah pertikaian selesai,” ucap Adiluhung.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/338/3246270//viral-dIOc_large.jpg
Polda Metro Usut Penyerangan Koordinator BEM UI Hafidz Hernanda, Minta Korban Melapor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/05/338/3246170//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi-oWlB_large.jpg
Aktivis UI Hafidz Diduga Dianiaya di Tebet, Polisi Bakal Dalami Meski Belum Ada Laporan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/05/338/3246169//aktivis_ui_hafidz_diduga_dianiaya_otk-uFBv_large.jpg
Kronologi Aktivis UI Hafidz Diduga Dianiaya OTK di Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/05/338/3246167//aktivis_ui_hafidz_diduga_dianiaya_otk-oG7E_large.jpg
Aktivis UI Hafidz Diduga Dianiaya OTK, Ferry Irwandi Minta Semua Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/04/338/3245883//ayah_aniaya_bayi_11_bulan_hingga_tewas-72d9_large.jpg
Kronologi Ayah Aniaya Bayi 11 Bulan hingga Tewas di Jatinegara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/338/3245573//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi-Ryak_large.jpg
Viral! Video ABK Diduga Disiksa di Tanjung Priok, Polisi Lakukan Penelusuran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement