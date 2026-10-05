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Aktivis UI Hafidz Diduga Dianiaya OTK, Ferry Irwandi Minta Semua Waspada

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 05 Oktober 2026 |20:55 WIB
Aktivis UI Hafidz Diduga Dianiaya OTK, Ferry Irwandi Minta Semua Waspada
Aktivis UI Hafidz Diduga Dianiaya OTK (foto: dok ist)
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JAKARTA - Koordinator Bidang Sosial Politik (Sospol) BEM UI, Muhammad Hafidz Haernanda (Bapis) diduga dibuntuti oleh orang yang tidak dikenal hingga mengalami penyerangan, di daerah Tebet Barat Dalam IX, Jakarta Selatan, pada Minggu 4 Oktober 2026 malam sekitar pukul 23.50 WIB.

Aktivis sekaligus pegiat media sosial, Ferry Irwandi meminta kepada masyarakat, khususnya orang-orang di sekitar Hafidz, untuk meningkatkan kewaspadaan. Dia menyebut Hafidz dibuntuti oleh sejumlah orang pada malam sebelumnya sebelum kemudian diserang.

“Berkelompok, mengintai dalam waktu lama, dan melakukan hal-hal seperti ini, sangat pengecut,” tulis Ferry di akun instagramnya, Senin (5/10/2026).

Ferry mengaku kerap berbincang dengan Hafidz dalam berbagai kesempatan. Menurut dia, Hafidz merupakan anak muda yang cerdas dan memiliki mental kuat.

“Beliau adalah anak muda cerdas dan bermental baja, dia adalah aset bangsa yang seharusnya dijaga dan dilindungi,” ujarnya.

 

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Topik Artikel :
Aktivis UI Aktivis Diteror
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