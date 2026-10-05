Aktivis UI Hafidz Diduga Dianiaya di Tebet, Polisi Bakal Dalami Meski Belum Ada Laporan

JAKARTA - Polda Metro Jaya bakal mendalami peristiwa Koordinator Sosial dan Politik BEM UI, Hafidz Hernanda, yang diduga mengalami penganiayaan oleh orang tak dikenal (OTK) di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Peristiwa tersebut sebelumnya viral di media sosial.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan, pihaknya prihatin atas kejadian yang menimpa mahasiswa tersebut. Polisi akan melakukan pendalaman untuk mengetahui fakta di balik dugaan penganiayaan tersebut.

"Terkait adanya kejadian penyerangan salah satu mahasiswa dari BEM UI, kita sangat prihatin atas insiden yang terjadi. Tentunya kami dari Polda Metro Jaya akan mendalami peristiwa yang terjadi di Tebet," ujar Budi kepada wartawan, Senin (5/10/2026).

Budi mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima, mahasiswa BEM UI tersebut diduga mengalami pemukulan hingga penganiayaan. Namun, hingga kini polisi belum menerima laporan resmi dari korban maupun pihak terkait.

"Adanya pemukulan ataupun dugaan penganiayaan kepada salah satu dari organisasi mahasiswa. Kami berharap dari korban atau pihak-pihak tertentu untuk bisa menyampaikan laporan," tuturnya.