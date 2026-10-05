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Kronologi Aktivis UI Hafidz Diduga Dianiaya OTK di Tebet

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 05 Oktober 2026 |21:13 WIB
Kronologi Aktivis UI Hafidz Diduga Dianiaya OTK di Tebet
Aktivis UI Hafidz Diduga Dianiaya OTK (foto: Freepik)
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JAKARTA - Koordinator Sosial dan Politik BEM UI, Hafidz Hernanda, diduga menjadi korban penganiayaan oleh orang tak dikenal (OTK) di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Peristiwa tersebut terjadi saat Hafidz sedang mengendarai sepeda motor pada Minggu (4/10/2026) malam.

Berdasarkan kronologi yang beredar di media sosial, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 23.50 WIB di kawasan Tebet Barat Dalam IX, Jakarta Selatan.

Dalam narasi yang dibagikan akun @gerpolekid, insiden bermula ketika Hafidz sedang mengendarai sepeda motor. Saat melintas di lokasi, dia diduga dibuntuti dan kemudian diserang oleh sejumlah orang yang tidak dikenal.

Hafidz diduga ditendang hingga kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari sepeda motor. Selain melakukan kekerasan fisik, para pelaku juga diduga mengancam dan merampas ponsel milik korban.

Akibat kejadian tersebut, Hafidz mengalami luka dan saat ini tengah menjalani perawatan di rumah sakit.

 

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