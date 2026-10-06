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Polda Metro Usut Penyerangan Koordinator BEM UI Hafidz Hernanda, Minta Korban Melapor

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 06 Oktober 2026 |13:50 WIB
Polda Metro Usut Penyerangan Koordinator BEM UI Hafidz Hernanda, Minta Korban Melapor
Polda Metro Usut Penyerangan Koordinator BEM UI
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JAKARTA – Polda Metro Jaya mendalami kasus penganiayaan Koordinator Sosial dan Politik BEM UI, Hafidz Hernanda oleh orang tak dikenal (OTK) saat berkendara di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

"Terkait adanya kejadian penyerangan salah satu mahasiswa dari BEM UI, ini kita sangat prihatin atas insiden yang terjadi. Tentunya kami dari Polda Metro Jaya akan mendalami peristiwa ini yang kejadian di Tebet," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Selasa (6/10/2026).

Polisi minta korban maupun pihak terkait agar membuat laporan kejadian tersebut. Meski demikian, pihaknya tetap akan mengusutnya.

"Kami juga berharap dari korban ataupun pihak-pihak tertentu untuk bisa dapat menyampaikan laporan," ujarnya.

Dia menegaskan, pihaknya tetap melakukan pendalaman hingga mengumpulkan barang bukti terkait peristiwa tersebut.

"Tetapi sebelum laporan itu ada, tetap Polda Metro Jaya akan melakukan pendalaman, penyelidikan, akan mengumpulkan beberapa barang-barang bukti untuk melakukan pengungkapan terkait tentang dugaan penganiayaan terhadap salah satu mahasiswa," pungkasnya.

 

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