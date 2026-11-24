Kronologi Lengkap Pengeroyokan 2 Polisi Satnarkoba di Kawasan PIK

JAKARTA - Dua anggota Satnarkoba Polres Metro Jakarta Barat dikeroyok di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara. Dalam insiden tersebut, Iptu Deni Tri Putra dan Brigadir Dwi Santoso, terluka.

Kanit Reskrim Polsek Kelapa Gading AKP Kiki Tanlim menyebut kasus itu bermula saat Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat bersama Polsek Cengkareng menggelar operasi penindakan terhadap pengguna narkoba di Jalan Tanggul Timur, Kompleks Ambon, pada Kamis 19 November 2026 sekitar pukul 16.30 WIB. Operasi tersebut dipimpin Wakil Kepala Satuan (Wakasat) Narkoba Polres Metro Jakarta Barat.

"Pada hari Kamis tanggal 19 November 2026 sekitar Pukul 16.30 WIB Sat Narkoba Polres Jakarta Barat bersama dengan Polsek Cengkareng yang dipimpin oleh Wakasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan penindakan terhadap pengguna Narkoba Yang berada Di Jl. Tanggul Timur Komplek Ambon," ujar Kiki, Selasa (24/11/2026).

Saat mengamankan seorang pria yang diduga menggunakan narkoba, petugas justru mendapat perlawanan dari sekelompok orang. Untuk menghindari serangan tersebut, Iptu Deni Tri Putra dan Brigadir Dwi Santoso meninggalkan lokasi dan bergerak menuju kawasan PIK.

Namun, dalam perjalanan menuju Polsek, kendaraan anggota polisi tersebut diteriaki sebagai pelaku tabrak lari oleh sekelompok orang. Mobil kemudian diarahkan ke Jalan Tol Sedyatmo dan dihentikan oleh petugas keamanan (security) PIK. Petugas keamanan tersebut bahkan menghentikan kendaraan dengan cara naik ke bagian kap mobil anggota.

"Karena mendengar adanya teriakan pelaku tabrak lari maka security tersebut menghentikan mobil dengan cara menaiki mobil diatas kap mobil anggota," jelasnya.

Saat kendaraan berhenti, petugas berusaha menjelaskan identitas mereka. Namun, pihak keamanan tidak percaya bahwa rombongan tersebut merupakan anggota Polres Metro Jakarta Barat.