Polisi Tangkap 2 Pelaku Pengeroyokan Anggota Polres Jakbar di PIK

JAKARTA - Polisi menangkap dua orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota Polres Metro Jakarta Barat di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara. Dalam insiden tersebut, lima anggota polisi mengalami luka-luka.

"Alhamdulillah (pelaku) sudah ditangkap," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Imron Ermawan saat dihubungi, Minggu (22/11/2026).

Kedua pelaku masing-masing berinisial RS (30) dan RSL (24). Mereka ditangkap di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat, pada Minggu (22/11/2026) dini hari.

Sebelumnya, polisi mengungkap fakta di balik insiden mobil yang dikemudikan anggota Polres Metro Jakarta Barat dikejar hingga kapnya dinaiki sekuriti setelah dituduh melakukan tabrak lari di kawasan PIK, Jakarta Utara.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, total ada lima anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat yang mengalami luka akibat insiden tersebut.

"Ada lima personel, kami luruskan, ada lima petugas dari Satresnarkoba yang terluka," kata Budi kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jumat (20/11/2026).

Budi merinci, dua anggota mendapat penanganan medis di rumah sakit kawasan PIK dan RS Polri Kramat Jati. Salah satu anggota yang berpangkat perwira pertama bahkan harus menjalani operasi akibat luka tusuk di paha.

"Ada lima petugas yang terluka, tetapi tiga rawat jalan dan dua masih dirawat inap. Terhadap perwira pertama akan dilakukan operasi karena paha terluka akibat tikaman," ujarnya.