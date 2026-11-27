Trump: Rusia dan China Ingin Perang Iran Segera Berakhir

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Rusia dan China menginginkan konflik Iran segera berakhir. Trump bahkan mengklaim kedua negara tersebut turut membantu mendorong berakhirnya perang, meski tidak terlibat secara langsung dalam pertempuran.

Pernyataan itu disampaikan Trump saat memberikan keterangan kepada wartawan di resor Mar-a-Lago, Florida. Ia mengungkapkan bahwa persoalan Iran turut dibahas dalam pertemuan trilateral dengan Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Trump menilai keterlibatan China dalam konflik tersebut sangat terbatas. Menurutnya, keterlibatan yang sesungguhnya berarti ikut melakukan serangan, bukan sekadar memberikan informasi intelijen.

"Pertemuan saya dengan Presiden Xi adalah pertemuan yang luar biasa. Saya pikir mereka sangat sedikit terlibat dengan Iran. Mereka bisa saja terlibat, tetapi keterlibatan bagi saya berarti menembak, bukan memberi mereka sedikit informasi," kata Trump, dilansir trtworld, Jumat (27/11/2026).

Hal serupa juga disampaikan Trump terkait dugaan pembagian informasi intelijen oleh Rusia kepada Iran. Ia mengaku tidak melihat adanya informasi dalam jumlah besar yang diberikan Moskow kepada Teheran.