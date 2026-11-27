Prakiraan Cuaca, Jabodetabek Diguyur Hujan Ringan Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan seluruh wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) bakal diguyur hujan ringan pada hari ini, Jumat (27/11/2026).

Berdasarkan data prakiraan cuaca BMKG, hujan ringan diprakirakan terjadi di seluruh wilayah administrasi DKI Jakarta, mulai dari Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, hingga Jakarta Timur.

Kondisi serupa juga diprakirakan terjadi di wilayah Bogor dan sekitarnya. Misalnya, Kabupaten Bogor serta Kota Bogor diprediksi hujan ringan.

Sementara wilayah Bekasi dan Depok, BMKG memprakirakan Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok juga berpotensi diguyur hujan ringan.

Adapun di wilayah Tangerang, hujan ringan diprakirakan merata di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, hingga Kota Tangerang Selatan. Seluruh 14 wilayah administrasi di Jabodetabek diprakirakan hujan ringan pada Jumat, 27 November 2026.



(Arief Setyadi )

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