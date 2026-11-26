Cuaca Jabodetabek Diprediksi Hujan Hari Ini

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) diguyur hujan pada hari ini, Kamis, 26 November 2026.

Berdasarkan data prakiraan cuaca BMKG, hampir seluruh wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang diprakirakan mengalami hujan ringan.

Di wilayah DKI Jakarta, hujan ringan diprakirakan terjadi di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Kondisi serupa juga diprakirakan terjadi di wilayah Bogor dan Depok. Kabupaten Bogor, Kota Bogor, serta Kota Depok diprakirakan hujan ringan.

Sementara wilayah Bekasi juga diprakirakan diguyur hujan ringan. Kondisi tersebut berlaku untuk Kabupaten Bekasi maupun Kota Bekasi.

Adapun di wilayah Tangerang, Kabupaten Tangerang diprakirakan mengalami hujan dengan intensitas sedang. Sedangkan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan diprakirakan hujan ringan.

(Arief Setyadi )

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