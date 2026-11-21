Prakiraan Cuaca, Jabodetabek Diguyur Hujan Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan seluruh wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) bakal hujan ringan pada hari ini, Sabtu (21/11/2026).

Berdasarkan data prakiraan cuaca BMKG, hujan ringan diprediksi terjadi di seluruh wilayah administrasi DKI Jakarta, mulai dari Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, hingga Jakarta Timur.

Kondisi serupa juga diprakirakan terjadi di wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi. Misalnya, di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, serta Kota Depok diprediksi hujan ringan.

Sementara seluruh wilayah Tangerang Raya juga diprakirakan hujan ringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.



(Arief Setyadi )

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