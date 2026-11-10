Prakiraan Cuaca, Sebagian Jabodetabek Hujan Ringan di Hari Pahlawan

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca sebagian wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) bakal diguyur hujan di Hari Pahlawan pada Selasa, 10 November 2026.

Berdasarkan data dari laman BMKG, cuaca seluruh wilayah DKI Jakarta, mulai dari Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, hingga Kepulauan Seribu, diprakirakan berawan.

Sementara hujan ringan diprakirakan mengguyur sejumlah wilayah di Jawa Barat, yakni Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok.

Kondisi serupa juga diprakirakan terjadi di wilayah Tangerang Raya. Misalnya, di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan diprediksi hujan ringan.



(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.