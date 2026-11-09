Prakiraan Cuaca Hari Ini, Jakarta dan Sekitarnya Berpotensi Diguyur Hujan

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakiraan cuaca Senin, 9 November 2026, di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) berpotensi diguyur hujan.

Berdasarkan data BMKG, untuk wilayah DKI Jakarta, cuaca berawan diprakirakan terjadi di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara.

Adapun Jakarta Barat dan Jakarta Selatan diprediksi hujan ringan. Sementara itu, Jakarta Timur diprakirakan cerah berawan.

Di wilayah Bogor, seperti Kabupaten Bogor diprediksi hujan ringan. Sedangkan Kota Bogor berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang.

Kondisi berawan diprakirakan terjadi di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Berbeda dengan kedua wilayah tersebut, Kota Depok diprediksi hujan ringan.

Untuk wilayah Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang diprakirakan berawan. Adapun Kota Tangerang Selatan berpotensi hujan ringan.

(Arief Setyadi )

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