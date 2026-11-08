Prakiraan Cuaca Jakarta di Akhir Pekan: Berawan, Suhu Capai 33 Derajat Celsius

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di seluruh wilayah DKI Jakarta pada Minggu (8/11/2026) didominasi kondisi berawan.

Berdasarkan data prakiraan cuaca BMKG, suhu udara di wilayah Jakarta berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan mencapai 58 hingga 94 persen.

Wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diprakirakan memiliki suhu tertinggi, yakni mencapai 33 derajat Celsius. Sementara itu, suhu terendah diperkirakan mencapai 25 derajat Celsius di sejumlah wilayah.

Berikut rincian prakiraan cuaca di wilayah DKI Jakarta pada Minggu, 8 November 2026:

1. Kepulauan Seribu: Berawan, suhu 27–30 derajat Celsius, kelembapan 74–84 persen.

2. Jakarta Pusat: Berawan, suhu 25–31 derajat Celsius, kelembapan 65–89 persen.

3. Jakarta Utara: Berawan, suhu 26–30 derajat Celsius, kelembapan 67–87 persen.

4. Jakarta Barat: Berawan, suhu 25–32 derajat Celsius, kelembapan 62–88 persen.

5. Jakarta Selatan: Berawan, suhu 25–33 derajat Celsius, kelembapan 58–94 persen.

6. Jakarta Timur: Berawan, suhu 25–33 derajat Celsius, kelembapan 58–94 persen.

Masyarakat diimbau untuk tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca terbaru dari BMKG sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan.

(Awaludin)

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