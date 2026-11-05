Prakiraan Cuaca, Sejumlah Wilayah Jabodetabek Diguyur Hujan Hari Ini

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) hujan ringan pada Kamis (5/11/2026).

Berdasarkan data prakiraan cuaca BMKG, wilayah Kepulauan Seribu serta Jakarta Selatan diprediksi hujan ringan. Adapun Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur diprakirakan berawan.



Untuk wilayah Bogor, hujan ringan diprediksi terjadi di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Sementara itu, Kabupaten Bekasi diprakirakan berawan, Kota Bekasi cerah, dan Kota Depok berawan.

Di wilayah Tangerang, hujan ringan diprediksi mengguyur Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.



(Arief Setyadi )

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