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Teror Ancaman Bom Eropa Makin Meluas, Sasar Penerbangan dan Media

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 07 November 2026 |03:02 WIB
Teror Ancaman Bom Eropa Makin Meluas, Sasar Penerbangan dan Media
Ilustrasi.
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KOPENHAGEN - Ancaman bom yang menyasar sejumlah penerbangan dan organisasi media di seluruh Eropa makin meluas, memicu operasi keamanan serta evakuasi sebagai langkah pencegahan. Insiden serupa dilaporkan terjadi di Republik Ceko, Prancis, Denmark, Irlandia, Inggris, Bulgaria, Portugal, dan Hungaria.

Di Republik Ceko, pihak kepolisian pada Jumat, (6/11/2026) memeriksa sejumlah pesawat di Bandara Praha setelah muncul ancaman terhadap setidaknya sembilan penerbangan, yang mencakup empat penerbangan kedatangan dan lima penerbangan keberangkatan.

Penerbangan yang menjadi sasaran tersebut melayani rute dari dan menuju berbagai negara, termasuk Denmark, Spanyol, Inggris, Belanda, Rumania, dan Italia, demikian dilansir TRT.

Prancis juga melaporkan adanya ancaman bom terhadap empat pesawat yang sedang terbang di wilayah udaranya.

Di Denmark, Kepolisian Kopenhagen telah merampungkan pemeriksaan keamanan sebagai langkah pencegahan di bandara. Mereka menyatakan bahwa berdasarkan penilaian yang dilakukan, tidak ditemukan bahaya bagi penumpang maupun pengguna bandara lainnya. Pihak berwenang tengah menyelidiki ancaman terbaru ini, bersama dengan ancaman serupa yang diterima pada hari Kamis.

Ancaman tersebut juga menjangkau Bulgaria dan Portugal.

Dua penerbangan yang menuju Sofia—masing-masing dari London Stansted dan Brussel—berhasil mendarat dengan selamat setelah menerima ancaman.

Di Portugal, kepolisian menyelidiki sebuah ancaman anonim yang ditujukan pada penerbangan maskapai Ryanair dengan rute dari Lisbon menuju Roma.

 

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