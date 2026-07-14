Aktivitas SDN 15 Srengseng Sawah Normal Usai Ancaman Bom, Pramono: Orang Tua Masih Khawatir

JAKARTA - Aktivitas di SDN Srengseng Sawah 15, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Selasa (14/7/2026) berjalan normal usai adanya ancaman teror bom. Meski begitu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta aparat untuk tetap waspada.

Tim Gegana Polri telah melakukan penyisiran di lokasi setelah adanya ancaman teror bom kemarin. Namun, tim tidak menemukan adanya benda berbahaya.

"Sekarang ini sekolahnya berjalan seperti biasa, tetapi tetap saya minta untuk dilakukan kewaspadaannya," kata Pramono di Ancol, Jakarta Utara, Selasa (14/7/2026).

Berdasarkan informasi yang diterima dari Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, para siswa tidak mengalami trauma berlebih akibat ancaman tersebut. Rasa khawatir pasca-kejadian ini justru dialami orang tua siswa.

"Kalau murid-muridnya sih enggak ada. Bahkan murid-muridnya merasa biasa-biasa saja. Hanya orang tuanya yang ada kekhawatiran," tambahnya.

Untuk menghilangkan rasa kekhawatiran, Pramono mengizinkan agar orang tua mengantar anaknya ke sekolah hingga beberapa hari ke depan.

"Jadi, kenapa kemudian sampai hari ini, sampai dengan Rabu, kami izinkan kalau kemudian orang tuanya ngantar ke sekolah dan sebagainya, supaya orang tuanya sendiri juga merasa nyaman," sambungnya.