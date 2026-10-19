Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Dapat Ancaman Bom, Pesawat dari Tel Aviv Mendarat Darurat di Bulgaria

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 19 Oktober 2026 |15:13 WIB
Dapat Ancaman Bom, Pesawat dari Tel Aviv Mendarat Darurat di Bulgaria
Ilustrasi.
A
A
A

SOFIA – Sebuah penerbangan Austrian Airlines dari Tel Aviv menuju Wina dialihkan ke Sofia, Bulgaria, pada Minggu (18/10/2026) malam menyusul adanya laporan ancaman bom, ungkap Kementerian Transportasi Bulgaria.

Maskapai tersebut mengonfirmasi bahwa pesawat Airbus A320, yang beroperasi sebagai penerbangan OS82 dari Tel Aviv, mendarat di ibu kota Sofia pada Minggu malam dengan membawa 51 penumpang dan enam awak pesawat.

Situs berita Israel, Ynet, melaporkan bahwa Austrian Airlines menerima peringatan dari seorang warga negara Austria yang mengeklaim terdapat bom di dalam pesawat tersebut setelah pesawat itu lepas landas dari Israel.

Menurut media tersebut, orang yang melaporkan ancaman itu tidak berada di dalam pesawat.

Para penumpang menuturkan kepada Ynet bahwa mereka telah diberitahu mengenai adanya ancaman bom anonim yang memaksa penerbangan tersebut mengubah rute.

Kementerian Transportasi Bulgaria menyatakan bahwa awak pesawat melaporkan telah menerima peringatan bom saat terbang di dekat perbatasan Rumania, sehingga mereka memutuskan untuk mengalihkan penerbangan ke Sofia.

Kementerian Pertahanan Bulgaria menyebutkan bahwa pesawat tempur MiG-29 dikerahkan untuk mengawal pesawat tersebut menuju bandara.

Para penumpang turun setelah pesawat mendarat, sementara pihak berwenang Bulgaria melakukan pemeriksaan keamanan terhadap pesawat tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/18/18/3248700//diplomat_eropa_menjadi_korban_serangan_pemukim_ilegal_israel_di_tepi_barat-uCO0_large.jpg
Pemukim Ilegal Israel Serang Konvoi Kendaraan Diplomat Eropa di Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/18/18/3248652//menteri_pertahanan_israel_israel_katz-SFTH_large.jpg
Italia Selidiki Menhan Israel Soal Dugaan Penganiayaan Aktivis Global Sumud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/33/3248039//andrea_bocelli-Tfx6_large.JPG
Alasan Polisi Cabut Izin Konser Andrea Bocelli di Borobudur, Imbas Dukung Israel?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/337/3248010//viral-TpOx_large.jpg
Izin Konser Andrea Bocelli di Borobudur Dicabut karena Diduga Pro Israel, Baliho Mulai Diturunkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/337/3247274//andrea_bocelli-SrQc_large.jpg
Dinilai Figur Pendukung Israel, MUI Minta Pemerintah Batalkan Rencana Konser Andrea Bocelli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/18/3246590//pm_israel-WEDu_large.jpg
Terungkap! Netanyahu Diduga Manipulasi Catatan Peringatan Sebelum Serangan 7 Oktober
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement