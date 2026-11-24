Kawanan Jackal Satroni Permukiman Tel Aviv, Bikin Warga Resah dan Jadi Bahan Lelucon Warganet

TEL AVIV - Kawanan anjing hutan atau jackal berkeliaran di area pemukiman, taman umum, hingga jalan-jalan di Tel Aviv, Israel membuat warga ketakutan untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Rekaman video hewan-hewan liar itu berkeliaran di jalanan beredar luas d media sosial pada Senin (23/11/2026), memicu beragam reaksi dari warganet.

Hewan-hewan tersebut terlihat di sejumlah kawasan permukiman, termasuk Tzahala dan Neve Sharet. Warga menuturkan bahwa perjumpaan dengan satwa liar ini membuat mereka khawatir beraktivitas di ruang publik setelah hari gelap, terutama saat membawa anak-anak.

Shiraz Edri, warga yang tinggal di seberang Taman Tzahala, menuturkan kepada media berita Israel, Walla, bahwa anjing hutan sering berkumpul di dekat rumahnya dan melolong pada malam hari. Ia mengatakan hewan-hewan tersebut mulai muncul sejak pukul 18.00 waktu setempat dan terkadang justru mengikuti orang alih-alih menjauh.

Limbah makanan diduga menjadi daya tarik utama yang mendatangkan anjing hutan ke kawasan permukiman. Pakar ekologi asal Israel, Amit Dolev, mengungkapkan kepada The Times of Israel bahwa tempat sampah terbuka, sisa makanan, serta pakan yang diletakkan di luar ruangan untuk kucing liar dapat memancing satwa tersebut masuk ke area padat penduduk.

Wakil Wali Kota Tel Aviv-Yafo, Tzipi Brand, mengatakan bahwa pemerintah kota sedang bekerja sama dengan tim dokter hewan untuk menangani masalah tersebut. Langkah-langkah yang diambil mencakup sterilisasi, vaksinasi, dan pemberian tanda pada hewan-hewan itu.

Brand juga mengimbau warga untuk menjaga tempat sampah tetap tertutup, membersihkan sisa makanan, dan hanya memberi makan kucing liar di lokasi-lokasi yang telah ditentukan.