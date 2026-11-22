129 Jenazah Warga Palestina Ditemukan dari Reruntuhan Bangunan di Gaza

GAZA - Tim penyelamat di Gaza menemukan jenazah dan sisa-sisa 129 warga Palestina, dari reruntuhan bangunan yang hancur akibat serangan pasukan Israel di wilayah Gaza tengah.

Dinas Pertahanan Sipil Gaza menyebutkan, jenazah tersebut ditemukan dari bawah reruntuhan 39 bangunan yang sebelumnya dihancurkan oleh pasukan Israel.

Operasi pencarian dan evakuasi dilakukan di sejumlah wilayah, yakni Nuseirat, Al-Zawayda, dan Deir al-Balah. Kegiatan tersebut sekaligus menandai berakhirnya tahap kedua proyek pemulihan yang didanai oleh Komite Internasional Palang Merah (ICRC).

Pejabat Pertahanan Sipil Gaza, Rami al-Ayedi, mengatakan masih terdapat 233 orang yang dinyatakan hilang dan diduga tertimbun di bawah reruntuhan bangunan.

"Tim penyelamat telah bekerja selama 53 hari untuk mencari korban. Namun, proses pencarian menghadapi kendala keterbatasan peralatan yang dimiliki," kata Rami dilansir dari trtworld, Minggu (22/11/2026).

Temuan tersebut menambah daftar korban yang berhasil dievakuasi dari reruntuhan bangunan di tengah upaya pencarian warga yang masih hilang di Gaza.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.