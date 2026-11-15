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Komandan Senior Hamas Tewas dalam Serangan Israel

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 15 November 2026 |21:15 WIB
Komandan Senior Hamas Tewas dalam Serangan Israel
Tentara Israel (Foto: Reuters via Telegraphindia)
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GAZA - Komandan senior sayap bersenjata Hamas, Samir Abu Younis, tewas dalam serangan Israel di Khan Younis, Jalur Gaza selatan. Militer Israel mengakui telah melancarkan serangan tersebut.

Sementara sumber-sumber Hamas juga mengatakan kepada Reuters bahwa serangan tersebut menewaskan Samir Abu Younis di Khan Younis. Hamas pun mengonfirmasi kematian Abu Younis dan pemakamannya digelar pada Minggu (15/11/2026) sore di Khan Younis, melansir Telegraphindia.

Abu Younis, pria berusia 53 tahun merupakan komandan Brigade Rafah di sayap bersenjata Hamas. Ia telah bergabung dengan Brigade Al-Qassam sejak 1991 dan menduduki sejumlah posisi operasional senior di wilayah Rafah.

Petugas medis mengatakan Abu Younis tewas, sementara beberapa orang lainnya terluka, dalam serangan udara yang menargetkannya di sebuah jalan di kawasan Mawasi, Khan Younis.

Padahal, gencatan senjata yang berlaku sejak Oktober 2025 telah menghentikan pertempuran berskala besar. Namun, kesepakatan tersebut belum sepenuhnya menghentikan serangan Israel maupun memastikan pelucutan senjata Hamas.

Otoritas kesehatan Gaza menyebut sedikitnya 1.600 warga Palestina tewas sejak gencatan senjata diberlakukan. Dalam periode yang sama, lima tentara Israel juga dilaporkan tewas.

Sementara itu, Otoritas Palestina menyatakan lebih dari 74.000 orang tewas dalam kampanye militer Israel di Gaza. Operasi militer tersebut dilancarkan setelah para pejuang pimpinan Hamas menyerang Israel selatan pada Oktober 2023 dan menewaskan sekitar 1.200 orang.

(Arief Setyadi )

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