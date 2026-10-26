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Serangan Israel Sasar Universitas di Gaza, 6 Warga Palestina Tewas dan Mahasiswa Terluka

Awaludin , Jurnalis-Senin, 26 Oktober 2026 |09:05 WIB
Serangan Israel Sasar Universitas di Gaza, 6 Warga Palestina Tewas dan Mahasiswa Terluka
Israel serang Universitas di Gaza (foto: AA)
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JAKARTA - Sedikitnya enam warga Palestina tewas dalam serangkaian serangan Israel di Jalur Gaza, pada Minggu 25 Oktober 2026. Salah satu serangan menghantam Universitas Islam di Kota Gaza dan menewaskan tiga orang, sementara sejumlah mahasiswa dilaporkan terluka.

Dilansir dari trtworld, Senin (26/10/2026). Rumah Sakit Al Shifa mengatakan, telah menerima tiga jenazah dan merawat delapan orang yang terluka akibat serangan pesawat tak berawak di Kota Gaza.

Dua sumber di Universitas Islam menyebutkan bahwa korban tewas dalam serangan tersebut merupakan staf administrasi kampus, sedangkan para korban luka adalah mahasiswa.

Sementara itu, badan pertahanan sipil melaporkan empat warga Palestina lainnya tewas di lokasi berbeda di Jalur Gaza. Secara keseluruhan, sedikitnya enam orang dilaporkan meninggal dunia akibat serangan Israel di wilayah tersebut pada Minggu, berdasarkan keterangan sumber medis.

Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza juga melaporkan bahwa serangan Israel dalam 24 jam terakhir telah menewaskan empat warga Palestina dan melukai 14 orang lainnya.

 

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Topik Artikel :
Israel Gaza Palestina Gaza
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