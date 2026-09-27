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Jumlah Orang Tewas dalam Serangan Israel di Gaza Tembus 74.018 Jiwa

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 27 September 2026 |23:32 WIB
Jumlah Orang Tewas dalam Serangan Israel di Gaza Tembus 74.018 Jiwa
Kondisi Gaza (Foto: AFP)
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GAZA - Jumlah warga Palestina yang tewas di Gaza sejak dimulainya perang genosida Israel pada Oktober 2023 kembali bertambah menjadi 74.018 orang, dengan 175.079 orang terluka. Demikian pernyataan Kementerian Kesehatan wilayah tersebut dalam laporan hariannya.

Melansir Aljazeera, Minggu (27/9/2026), jenazah dua orang yang tewas dalam serangan Israel tiba di rumah sakit Gaza selama periode pelaporan 24 jam terakhir. Sebanyak 11 orang lainnya terluka dalam periode tersebut.

Angka-angka tersebut menjadikan jumlah korban tewas yang tercatat sejak "gencatan senjata" pada Oktober menjadi setidaknya 1.417 orang, dengan 4.964 orang terluka. Sebanyak 834 jenazah telah ditemukan dari bawah reruntuhan, kata laporan itu.

Lebih dari 1.100 Pemukim Israel Serbu Kompleks Masjid Al-Aqsa

Badan Palestina yang mengatur sebagian besar wilayah Yerusalem Timur yang diduduki mengatakan bahwa 1.143 warga Israel memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa.

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Topik Artikel :
Gaza Israel Palestina
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