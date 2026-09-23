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Kritik Situasi Gaza, Macron Sebut Kredibilitas Komunitas Internasional Jadi Taruhan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |14:37 WIB
Kritik Situasi Gaza, Macron Sebut Kredibilitas Komunitas Internasional Jadi Taruhan
Presiden Prancis Emmanuel Macron.
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NEW YORK - Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa "kredibilitas" komunitas internasional dipertaruhkan jika mereka tetap tidak bertindak terkait situasi di Jalur Gaza. Berbicara di depan Majelis Umum PBB pada Selasa (22/9/2026), Macron menyebut pembatasan berkelanjutan terhadap bantuan kemanusiaan sebagai tindakan yang "memalukan", mengkritik klaim tentang perdamaian di Gaza.

"Ada yang mengklaim bahwa perdamaian telah tercapai, namun hal ini tidak membuka jalan bagi penyaluran bantuan kemanusiaan. Situasi ini sungguh memalukan. Sungguh memalukan bagi kita semua," ujar Macron.

Ia mempertanyakan kredibilitas negara-negara yang mengakui Palestina namun gagal mengambil tindakan atas situasi kemanusiaan di Gaza.

"Namun, apa arti kredibilitas kita jika kita tetap diam dan tidak bertindak terkait Gaza?" tanyanya.

Macron juga mengecam apa yang ia sebut sebagai pelanggaran berkelanjutan di wilayah pendudukan Tepi Barat.

"Lihatlah apa yang terjadi di Tepi Barat; hari demi hari kita menyaksikan berbagai pelanggaran, dan demi alasan apa? Hamas tidak pernah terlalu aktif di Tepi Barat," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa komunitas internasional harus menjunjung tinggi "hak-hak sah rakyat Palestina," termasuk hak mereka untuk eksis, sembari menekankan komitmen Prancis terhadap keamanan Israel.

Namun, Macron memperingatkan agar tidak ada argumen yang menyatakan bahwa keamanan Israel mengharuskan pelanggaran terhadap kedaulatan negara-negara tetangga.

 

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