Erdogan Bertemu Presiden Polandia di New York, Bahas Perang Rusia-Ukraina dan Gaza

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan bertemu dengan Presiden Polandia Karol Nawrocki (foto: Republic of Türkiye Directorate of Communications)

JAKARTA - Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan bertemu dengan Presiden Polandia Karol Nawrocki di New York, Amerika Serikat. Pertemuan tertutup tersebut berlangsung pada Selasa (22/9) di Gedung Turki atau Pusat Turkevi, di sela-sela rangkaian Sidang Umum PBB.

Menurut Direktorat Komunikasi Turki, kedua pemimpin membahas hubungan bilateral Turki dan Polandia serta perkembangan regional dan global.

Dalam pertemuan tersebut, Erdogan mengatakan, bahwa langkah-langkah untuk meningkatkan perdagangan antara Turki dan Polandia perlu dilakukan. Menurutnya, upaya juga tengah dilakukan untuk meningkatkan kerja sama di sejumlah bidang, khususnya industri pertahanan.

Erdogan juga menyampaikan kepada Nawrocki bahwa Turki terus berupaya membantu mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Selain itu, Turki berusaha memastikan keselamatan navigasi di Laut Hitam.

"Presiden Erdogan menyatakan bahwa kami sedang berupaya untuk mengakhiri Perang Rusia-Ukraina dan khususnya bekerja untuk memastikan keamanan navigasi di Laut Hitam," demikian bunyi pernyataan tersebut, seperti dilansir dari trtworld, Rabu (23/9/2026).