Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jejak Warga Depok Gabung Tentara Rusia untuk Dikirim Bertempur di Palagan Ukraina

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 03 September 2026 |17:00 WIB
Jejak Warga Depok Gabung Tentara Rusia untuk Dikirim Bertempur di Palagan Ukraina
Jejak Warga Depok Gabung Tentara Rusia
A
A
A

JAKARTA - Satu dari delapan warga negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi tentara bayaran Rusia diketahui merupakan warga Depok, Jawa Barat Wahyu Oktavian Iskandar (WOI) alias Yayan. Nantinya mereka diduga akan dikirim bertempur ke palagan Ukraina.

Kepala Imigrasi Depok, Ivan Triansyah menjelaskan, WOI pernah mengurus paspor di Kantor Imigrasi Depok pada 6 Juli tahun lalu.

"Kalau berdasarkan data kami di Imigrasi Depok, inisial WOI itu membuat paspor, penggantian paspor itu di tanggal 6 April 2026, sesuai dengan SOP kami menggunakan M-Paspor," kata Ivan kepada wartawan, Kamis (3/9/2026).

Dalam pengurusan paspor itu, kata Ivan, pihaknya juga melakukan prosedur wawancara. Pada saat proses wawancara, WOI mengaku membuat paspor untuk tujuan berwisata di Malaysia.

"Dan juga sudah kami wawancarai di mana hasil wawancara tersebut WOI menyampaikan bahwa tujuannya untuk wisata ke Malaysia dan usaha mendukung usahanya sebagai penjual sepatu dan tas branded secara online di Depok," ujar dia.

Dalam proses wawancara itu, pihaknya tidak menemukan indikasi bahwa WOI akan pergi ke Rusia dan menjadi tentara bayaran.

"Tidak (ada indikasi mau ke Rusia), tidak, tidak. Karena memang pada saat dilakukan pendalaman wawancara juga tujuannya hanya untuk wisata dan mendukung usahanya sebagai UMKM di Depok," ungkapnya.

Dia menambahkan, peristiwa ini akan menjadi bahan evaluasi bagi pihaknya untuk lebih teliti dalam proses wawancara saat pengurusan paspor.

"Kami akan lebih teliti lagi dalam wawancara paspor terkait hal tersebut karena memang isu sekarang terkait perekrutan militer di Indonesia," jelas dia.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri ( Kemlu ) tengah memberikan perhatian serius terhadap laporan otoritas Ukraina mengenai dugaan keterlibatan sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) dalam angkatan bersenjata Rusia. Tercatat ada delapan WNI yang dikabarkan menjadi tentara bayaran Rusia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/337/3239714//viral-l1dz_large.jpg
8 WNI Jadi Tentara Bayaran Rusia karena Tergiur Iklan Pekerjaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/337/3239671//viral-WFBd_large.jpg
Pemerintah Selidiki Perekrut 8 WNI Jadi Tentara Bayaran Rusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/337/3239644//menko_kumham_imipas_yusril_ihza_mahendra-eN0i_large.jpeg
8 WNI Diduga Gabung Tentara Rusia, Menko Yusril: Verifikasi Dulu Sebelum Ambil Kesimpulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/337/3239563//viral-RJe8_large.jpg
8 WNI Jadi Tentara Bayaran Rusia, Kemlu Dalami Dugaan Penipuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/337/3239453//dpr-4DaN_large.jpg
8 WNI Gabung Tentara Rusia, Dasco: Info Intel Awalnya Dijanjikan Jadi Satpam, Diimingi Gaji Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/337/3239368//viral-gVyA_large.jpg
8 WNI Jadi Tentara Bayaran Rusia Terancam Kehilangan Kewarganegaraan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement