Kanada Siapkan Bantuan untuk Palestina

JAKARTA - Perdana Menteri (PM) Kanada, Mark Carney mengatakan, bahwa bantuan internasional senilai 71 juta dolar Kanada untuk Palestina. Hal itu diungkapkan di sela-sela Sidang Umum PBB di New York, Selasa 22 September 2026.

Dari jumlah tersebut, 55 juta dolar Kanada dialokasikan untuk bantuan kemanusiaan segera. Sementara itu, 16 juta dolar Kanada akan digunakan untuk mendukung pembangunan kapasitas perdamaian dan keamanan, termasuk pelatihan kepolisian di Tepi Barat yang diduduki.

Carney juga mengatakan, Kanada dan sejumlah negara sekutu akan menerapkan pembatasan perdagangan terhadap barang-barang yang diproduksi di permukiman Israel di wilayah yang diduduki.

Ia menyebut, langkah tersebut sebagai "tindakan pragmatis dan praktis" untuk mendorong tercapainya perdamaian jangka panjang bagi Israel dan Palestina.

Kebijakan itu menyusul langkah terkoordinasi pada awal September. Saat itu, Kanada bersama Denmark, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Norwegia, Polandia, Portugal, Spanyol, Swedia, dan Inggris mengumumkan langkah perdagangan yang ditargetkan terhadap produk yang berasal dari permukiman Israel.

Sebelumnya, Carney memperingatkan bahwa rencana pembangunan permukiman Israel di kawasan E1, sebelah timur Yerusalem Timur yang diduduki, merupakan "ancaman langsung terhadap perdamaian".

Ia menyoroti kondisi kemanusiaan di Gaza yang menurutnya masih sangat memprihatinkan.

"Penderitaan manusia yang luar biasa terus berlanjut," kata Carney, dilansir dari trtworld, Rabu (23/9/2026).