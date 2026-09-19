Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Depan Prabowo, Dubes Al-Sattari: Indonesia Berdiri Bersama Palestina, Kami Tidak Sendiri

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 19 September 2026 |14:57 WIB
Depan Prabowo, Dubes Al-Sattari: Indonesia Berdiri Bersama Palestina, Kami Tidak Sendiri
Dubes Palestina Abdalfatah A.K. Al-Sattari memeluk Presiden Prabowo Subianto (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Duta Besar Palestina untuk Republik Indonesia Abdalfatah A.K. Al-Sattari menyampaikan rasa haru dan apresiasinya atas kuatnya dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina. 

Hal tersebut disampaikan usai menghadiri Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, pada Sabtu (19/9/2026).

Dubes Abdalfatah mengatakan dukungan tersebut telah ia rasakan sejak tiba di Indonesia delapan bulan lalu. Menurutnya, perhatian terhadap Palestina tidak hanya disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga oleh berbagai pemimpin dan lapisan masyarakat Indonesia.

“Sejak saya tiba di Indonesia, selama delapan bulan, saya mulai merasakan dukungan yang sangat besar untuk Palestina. Dan ini bukan pertama kalinya Presiden menyampaikan tentang situasi di Palestina. Dalam berbagai pidatonya, dan juga para pemimpin Indonesia, mereka berbicara tentang Palestina,” ujar Al-Sattari.

Suasana di Gontor menjadi makin bermakna baginya ketika nama Palestina disebut dalam sambutan Presiden Prabowo dan disambut riuh tepuk tangan para hadirin. Pada momen tersebut, Dubes Al-Sattari kemudian menghampiri Presiden dan mengalungkan kefiyyeh Palestina sebagai bentuk penghormatan dan terima kasih.

“Saya merasa sangat bahagia ketika melihat beliau hadir, dan saya memutuskan untuk memberikan kefiyyeh Palestina kepada beliau, untuk berterima kasih kepada beliau,” tuturnya.

Menurut Dubes Al-Sattari, kefiyyeh tersebut bukan sekadar benda atau simbol budaya. Baginya, kefiyyeh membawa ingatan tentang sejarah dan perjuangan rakyat Palestina. Ia menyebut pemberian tersebut sekaligus sebagai ungkapan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan seluruh rakyat Indonesia atas dukungan yang terus diberikan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/337/3243037/prabowo-bgwN_large.jpg
Serukan 'Free Palestine', Prabowo Dikalungkan Kefiyyeh oleh Dubes Palestina: Simbol Perjuangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/337/3243030/prabowo_subianto-SWHr_large.jpg
Prabowo: Kita Tidak Boleh Berharap Dikasihani Bangsa Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/337/3242852/prabowo-GH69_large.jpg
Prabowo Minta Kejaksaan-Polri Tingkatkan Integritas: Bersih, Tidak Korup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/337/3242839/prabowo-4fyx_large.jpg
Prabowo Angkat Bicara soal Wacana Hukuman Mati Koruptor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/337/3242789/prabowo-DYRE_large.jpg
Prabowo-Gibran Bakal Hadiri HUT Ke-28 PAN di JCC Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/337/3242456/prabowo-aLk3_large.jpg
Prabowo Ingatkan Pejabat Negara Adalah Pelayan Rakyat: Kalau Tidak Sanggup, Minggir!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement