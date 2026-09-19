Prabowo di Gontor: Jangan Percaya Antek-antek Asing, Mereka Bayar Buzzer!

PONOROGO - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para santri dan santriwati Pondok Modern Darussalam Gontor untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar di media sosial. Dia juga meminta mereka mewaspadai pihak yang disebutnya sebagai antek-antek asing.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) di Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (19/9/2026).

Prabowo mengatakan, banyak keberhasilan Indonesia telah tercantum dalam buku yang diberikan kepada para peserta acara. Dia meminta para santri mempelajari berbagai keberhasilan tersebut dan optimistis terhadap masa depan Indonesia.

"Pokoknya, banyak keberhasilan kita sudah ada di buku di depan saudara-saudara. Pelajari. Percaya, masa depan Indonesia baik. Masa depan Indonesia cerah," kata Prabowo.

Prabowo kemudian menyampaikan bahwa para santri dan santriwati merupakan generasi yang akan meneruskan perjuangan bangsa.

"Dan kalian, santri-santriwati, anak-anakku sekalian, kalianlah yang akan mengambil alih. Kalian yang akan meneruskan perjuangan kita," ujarnya.