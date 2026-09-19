Pakai Baju Koko Putih, Prabowo Tiba di Pondok Modern Darussalam Gontor

PONOROGO - Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur (19/9/2026). Kehadiran Kepala Negara dalam rangka menghadiri Resepsi Kesyukuran Peringatan 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Prabowo tiba di Balai Pertemuan Pondok Modern Darussalam Gontor sekira pukul 10.22 WIB. Dia terlihat mengenakan baju koko berwarna putih yang dipadukan dengan peci berwarna hitam.

Prabowo terlihat didampingi oleh Pimpinan Pondok KH. Hasan Abdullah Sahal dan KH. Akrim Mariyat. Saat masuk ke dalam ruangan, ratusan peserta yang terdiri dari guru dan santri menyambut kedatangan orang nomor satu di Republik ini.

Bahkan, sebagian besar mengabadikan momen kedatangan Presiden lewat gawainya masing-masing. Prabowo juga terlihat menyalami peserta saat menuju kursi yang telah disiapkan.