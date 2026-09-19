Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pakai Baju Koko Putih, Prabowo Tiba di Pondok Modern Darussalam Gontor

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 19 September 2026 |11:00 WIB
Pakai Baju Koko Putih, Prabowo Tiba di Pondok Modern Darussalam Gontor
Presiden Prabowo Subianto (Foto: dok ist)
A
A
A

PONOROGO - Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur (19/9/2026). Kehadiran Kepala Negara dalam rangka menghadiri Resepsi Kesyukuran Peringatan 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Prabowo tiba di Balai Pertemuan Pondok Modern Darussalam Gontor sekira pukul 10.22 WIB. Dia terlihat mengenakan baju koko berwarna putih yang dipadukan dengan peci berwarna hitam.

Prabowo terlihat didampingi oleh Pimpinan Pondok KH. Hasan Abdullah Sahal dan KH. Akrim Mariyat. Saat masuk ke dalam ruangan, ratusan peserta yang terdiri dari guru dan santri menyambut kedatangan orang nomor satu di Republik ini.

Bahkan, sebagian besar mengabadikan momen kedatangan Presiden lewat gawainya masing-masing. Prabowo juga terlihat menyalami peserta saat menuju kursi yang telah disiapkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/337/3242984//resepsi_kesyukuran_peringatan_100_tahun_pondok_modern_darussalam_gontor-gJv2_large.jpg
Prabowo Bakal Hadiri Resepsi 100 Tahun Gontor, Begini Suasana di Lokasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/337/3242971//presiden_prabowo_subianto-yLHU_large.png
Balas Sindiran Soal Joget, Prabowo: Rakyat Kita Suka Joget, Kok!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/337/3242968//presiden_prabowo_subianto-LfSP_large.jpg
Prabowo Sindir Pakar Pengkritik: Kalau Punya Kepintaran, Jangan Lupa Jujur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/337/3242961//presiden_prabowo_subianto-XaZf_large.jpeg
Prabowo Ingin Indonesia Sejahtera: Rakyat Tak Lapar, Anak Tak Lagi Stunting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/337/3242958//presiden_prabowo_subianto-D3QY_large.jpg
Prabowo Dijadwalkan Hadiri Puncak Peringatan 100 Tahun Gontor Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/320/3242940//menkeu_suahasil-pTPR_large.png
6 Fakta Prabowo Copot Purbaya dan Tunjuk Suahasil Jadi Menkeu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement