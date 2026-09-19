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Balas Sindiran Soal Joget, Prabowo: Rakyat Kita Suka Joget, Kok!

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 19 September 2026 |08:46 WIB
Balas Sindiran Soal Joget, Prabowo: Rakyat Kita Suka Joget, Kok!
Presiden Prabowo Subianto (foto: dok ist)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menanggapi sindiran soal kebiasaannya berjoget. Prabowo mengaku sempat mendapat pesan agar tidak berjoget karena dinilai tidak pantas bagi seorang pemimpin Indonesia.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Prabowo mengatakan, ada pihak-pihak yang menilai seorang pemimpin Indonesia tidak pantas berjoget. Namun, dia menilai masyarakat Indonesia justru menyukai joget.

“Saya udah dipesen, saya tidak boleh joget. Jadi, pakar-pakar itu, mereka merasa tidak pantas pemimpin Indonesia joget. Gimana rakyat kita suka joget kok?” kata Prabowo.

 

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Topik Artikel :
prabowo Joget Prabowo Subianto
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