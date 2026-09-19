Prabowo Sindir Pakar Pengkritik: Kalau Punya Kepintaran, Jangan Lupa Jujur!

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik kepada para pakar, yang kerap memberikan kritik terhadap sejumlah program pemerintahannya.

Dengan nada bersemangat, Prabowo menegaskan, bahwa tujuan utamanya berpolitik adalah membela rakyat agar terbebas dari kelaparan, kemiskinan, dan masalah kesehatan seperti stunting.

"Saya ingin membela bangsa saya. Untuk melihat suatu saat Indonesia terhormat, rakyat Indonesia sejahtera, tidak ada orang lapar di Indonesia," kata Prabowo dalam pidatonya pada acara HUT ke-28 PAN di JICC, Senayan, Jakarta, Jumat (18/9/2026) malam.

Prabowo mengaku tidak ingin lagi melihat orang tua kebingungan ketika anaknya sakit atau anak-anak Indonesia berangkat ke sekolah dalam keadaan kelaparan. Ia juga menaruh perhatian besar pada pencegahan stunting demi masa depan generasi bangsa.

"Sehingga tulangnya lemah, ototnya lemah, sel otaknya lemah. Tidak bisa bersaing dengan anak-anak bangsa lain. Saya tidak ingin lihat itu. Itu bukan sumpah saya. Saya bersumpah untuk melihat Indonesia sejahtera. Itu sumpah saya," ujarnya.