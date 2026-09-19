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Prabowo: Ada Kawan di Waktu Berkuasa, Ada Kawan di Waktu Susah

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 19 September 2026 |07:02 WIB
Prabowo: Ada Kawan di Waktu Berkuasa, Ada Kawan di Waktu Susah
Presiden Prabowo Subianto (foto: dok ist)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan makna persahabatan dan kesetiaan saat menghadiri puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN), di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Prabowo mengatakan seorang kawan dapat hadir dalam berbagai kondisi, baik ketika seseorang berada dalam keadaan gembira maupun saat menghadapi kesulitan.

“Saudara-saudara, kawan itu ada berbagai golongan. Kawan adalah berbagai klasifikasi. Ada kawan di waktu gembira. Ada kawan di waktu kita berkuasa. Ada kawan di waktu indah. Ada jenis kawan lain, kawan di waktu kita susah,” kata Prabowo.

Dia pun menyampaikan terima kasih kepada PAN yang disebutnya sebagai kawan seperjuangan yang setia.

“Terima kasih, kawan-kawan dari PAN. Saya kira sebetulnya inti sambutan saya itu,” ujarnya.

 

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