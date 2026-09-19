Prabowo Ingin Indonesia Sejahtera: Rakyat Tak Lapar, Anak Tak Lagi Stunting

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan, komitmennya untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, terbebas dari kelaparan, serta menjamin kesehatan dan masa depan anak-anak.

Hal tersebut disampaikan Prabowo di hadapan kader dan tamu undangan dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di JCC, Jakarta, Jumat (18/9/2026) malam.

Prabowo mengungkapkan, tekad untuk mengabdi dan membela bangsa telah tumbuh sejak dirinya masih muda. Pada usia 18 tahun, dia mengaku telah berkomitmen memberikan seluruh tenaga dan hidupnya demi kehormatan negara serta kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Saya dari kecil, saya disumpah. Saya siap waktu itu, 18 tahun, saya siap mati untuk negara ini. Saya ingin membela bangsa saya untuk melihat suatu saat Indonesia terhormat, rakyat Indonesia sejahtera, tidak ada orang lapar di Indonesia,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, kesejahteraan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan setiap keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan dan setiap anak memperoleh makanan yang cukup sebelum berangkat ke sekolah.

“Tidak ada Bapak dan Ibu yang bingung kalau anaknya sakit. Tidak ada anak-anak Indonesia yang berangkat sekolah kelaparan,” ujarnya.