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Prabowo Dijadwalkan Hadiri Puncak Peringatan 100 Tahun Gontor Hari Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 19 September 2026 |07:26 WIB
Prabowo Dijadwalkan Hadiri Puncak Peringatan 100 Tahun Gontor Hari Ini
Presiden Prabowo Subianto (foto: Biro Pers Kepresidenan)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri puncak peringatan 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) di Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (19/9/2026).

Juru Bicara Panitia 100 Tahun PMDG, Riza Azhari Zarkasyi mengatakan, Prabowo dijadwalkan hadir dalam resepsi kesyukuran Satu Abad Gontor. Prabowo juga akan hadir bersama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta mantan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

“Merupakan suatu kesyukuran bagi kita karena sejak presiden pertama hingga hari ini, Pondok Modern Darussalam Gontor selalu dikunjungi dan dihadiri kepala negara,” kata Riza dikutip dari laman Jakarta Islamic Center, Sabtu (19/9/2026).

Selain Prabowo, panitia mengundang sejumlah pimpinan lembaga negara, menteri kabinet, kepala daerah, tokoh agama, serta pimpinan pondok pesantren dari berbagai daerah.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono juga dijadwalkan hadir. Panitia mencatat sebanyak 8.776 tamu undangan kategori VIP dan VVIP akan menghadiri puncak peringatan satu abad Gontor.

 

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