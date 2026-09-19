Prabowo Bakal Hadiri Resepsi 100 Tahun Gontor, Begini Suasana di Lokasi

PONOROGO - Presiden RI Prabowo Subianto direncanakan menghadiri Resepsi Kesyukuran Peringatan 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (19/9/2026).

Berdasarkan pantauan di lokasi, guru dan santri mulai memadati Balai Pertemuan Pondok Modern. Mereka terlihat menempati kursi di setiap zona yang telah disiapkan panitia.

Sementara itu, di bagian luar ruangan, sejumlah tim marching band dari Pondok Modern Darussalam Gontor juga telah bersiap menyambut kedatangan Presiden.

Selain tim marching band, sejumlah santri terlihat berdiri di sepanjang pintu masuk pondok untuk menyambut kedatangan Presiden.

Berdasarkan keterangan resmi yang diterima dari Pondok Modern Darussalam Gontor, ini merupakan kali pertama Presiden menghadiri kegiatan di Universitas Darussalam Gontor. Di kampus tersebut, Presiden dijadwalkan meresmikan Fakultas Kedokteran Universitas Darussalam Gontor.