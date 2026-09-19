Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Bakal Hadiri Resepsi 100 Tahun Gontor, Begini Suasana di Lokasi

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 19 September 2026 |10:07 WIB
Prabowo Bakal Hadiri Resepsi 100 Tahun Gontor, Begini Suasana di Lokasi
Resepsi Kesyukuran Peringatan 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor (foto: Okezone/Felldy)
A
A
A

PONOROGO - Presiden RI Prabowo Subianto direncanakan menghadiri Resepsi Kesyukuran Peringatan 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (19/9/2026).

Berdasarkan pantauan di lokasi, guru dan santri mulai memadati Balai Pertemuan Pondok Modern. Mereka terlihat menempati kursi di setiap zona yang telah disiapkan panitia.

Sementara itu, di bagian luar ruangan, sejumlah tim marching band dari Pondok Modern Darussalam Gontor juga telah bersiap menyambut kedatangan Presiden.

Selain tim marching band, sejumlah santri terlihat berdiri di sepanjang pintu masuk pondok untuk menyambut kedatangan Presiden.

Berdasarkan keterangan resmi yang diterima dari Pondok Modern Darussalam Gontor, ini merupakan kali pertama Presiden menghadiri kegiatan di Universitas Darussalam Gontor. Di kampus tersebut, Presiden dijadwalkan meresmikan Fakultas Kedokteran Universitas Darussalam Gontor.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/337/3242971//presiden_prabowo_subianto-yLHU_large.png
Balas Sindiran Soal Joget, Prabowo: Rakyat Kita Suka Joget, Kok!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/337/3242968//presiden_prabowo_subianto-LfSP_large.jpg
Prabowo Sindir Pakar Pengkritik: Kalau Punya Kepintaran, Jangan Lupa Jujur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/337/3242961//presiden_prabowo_subianto-XaZf_large.jpeg
Prabowo Ingin Indonesia Sejahtera: Rakyat Tak Lapar, Anak Tak Lagi Stunting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/337/3242958//presiden_prabowo_subianto-D3QY_large.jpg
Prabowo Dijadwalkan Hadiri Puncak Peringatan 100 Tahun Gontor Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/320/3242940//menkeu_suahasil-pTPR_large.png
6 Fakta Prabowo Copot Purbaya dan Tunjuk Suahasil Jadi Menkeu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/337/3242955//presiden_prabowo_subianto-LW2t_large.jpg
Prabowo: Ada Kawan di Waktu Berkuasa, Ada Kawan di Waktu Susah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement