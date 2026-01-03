Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pimpinan Ponpes Modern Gontor KH Amal Fathullah Zarkasyi Wafat

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |19:35 WIB
Pimpinan Ponpes Modern Gontor KH Amal Fathullah Zarkasyi Wafat
KH Amal Fathullah Zarkasyi Wafat (foto: dok ist)
SOLO – Kabar duka datang dari Pondok Modern Darussalam Gontor. Prof. Dr. K.H. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A., Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, wafat pada Sabtu, 14 Rajab 1447 H atau bertepatan dengan 3 Januari 2026, pukul 12.14 WIB.

Almarhum menghembuskan napas terakhir di RSUD Dr. Moewardi, Solo, sebagaimana disampaikan melalui unggahan resmi akun Instagram @pondok.modern.gontor.

"Telah berpulang ke rahmatullah Prof. Dr. K.H. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A. (Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor)," tulis akun tersebut.

Dalam unggahan itu, pihak Pondok Modern Gontor juga memanjatkan doa agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT.

"Semoga almarhum husnul khatimah. Allah ampuni segala dosanya dan Allah terima amal ibadahnya. Allahumma Aamiin," tulis keterangan tersebut.

Pihak pondok menyampaikan bahwa informasi lebih lanjut terkait prosesi pemakaman dan takziah akan disampaikan menyusul.

 

