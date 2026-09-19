Prabowo Puji Panca Jiwa Gontor: Tidak Boleh Ada yang Kelaparan

PONOROGO - Presiden Prabowo Subianto memuji nilai-nilai Panca Jiwa yang menjadi landasan Pondok Modern Darussalam Gontor. Menurutnya, nilai tersebut sejalan dengan perjuangan membangun Indonesia.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) di Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (19/9/2026).

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyebut lima nilai Panca Jiwa Gontor, yakni keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah Islamiyah, dan kebebasan.

"Ah, Panca Jiwa: keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah Islamiyah, kebebasan," kata Prabowo.

Prabowo kemudian mengatakan nilai-nilai tersebut memiliki kesamaan dengan nilai yang diterapkan di Akademi Militer.

"Ya, ini sama dengan perjuangan kita," ujarnya.